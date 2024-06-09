ДТП у «Двух столбов»: Citroen наехал на девочку-подростка

Сегодня утром, в воскресенье, 9 июня, в Одессе возле «Двух столбов» произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка.
По данным областного управления полиции, ДТП произошло около 11 часов на улице Ангарской.
Предварительно, 27-летний водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 14-летнюю девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу предварительно с разрывом селезенки и переломом челюсти.
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На месте работают полицейские. Водителя проверят на состояние опьянения.
После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана правовая квалификация.
Ранее в Одессе в результате столкновения автомобилей на перекрестке в центре города пострадала 13-летняя девочка-пешеход.