В Одессе водитель маршрутки въехал в грузовик – есть пострадавшие

В Одессе водитель маршрутки въехал в грузовик – есть пострадавшие

Сегодня, в субботу, 20 июля, в Хаджибейском районе Одессы случилось ДТП: маршрутка врезалась в грузовик. Пострадали пассажиры и водитель маршрутки. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливают полицейские.

По данным областного управления полиции, авария произошла на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской.

Предварительно, маршрутка двигалась в сторону центра города, когда ее водителю внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и наехал на припаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.

Известно, что в ДТП пострадали водитель маршрутки и 12 пассажиров, которые обратились за медицинской помощью. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. В частности, водителя маршрутки проверят на состояние опьянения.

Ранее в Румынии на мосту через Дунай полностью выгорел автобус сообщением Одесса – София, перевозивший 53 граждан Украины.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua