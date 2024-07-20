В Одессе водитель маршрутки въехал в грузовик – есть пострадавшие

По данным областного управления полиции, авария произошла на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской.

Предварительно, маршрутка двигалась в сторону центра города, когда ее водителю внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и наехал на припаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.

Известно, что в ДТП пострадали водитель маршрутки и 12 пассажиров, которые обратились за медицинской помощью. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. В частности, водителя маршрутки проверят на состояние опьянения.

Ранее в Румынии на мосту через Дунай полностью выгорел автобус сообщением Одесса – София, перевозивший 53 граждан Украины.