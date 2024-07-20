В Одесі водій маршрутки в’їхав у вантажівку – є постраждалі

За даними обласного управління поліції, аварія сталася на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської.

Попередньо, маршрутка рухалася у бік центру міста, коли її водію раптового стало погано, внаслідок чого він не впорався з керуванням і наїхав на запарковану у правій смузі вантажівку з напівпричепом.

Відомо, що в ДТП постраждали водій маршрутки та 12 пасажирів, які звернулися за медичною допомогою. Усі вони зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Зокрема, водія маршрутки перевірять на стан сп’яніння.

Раніше в Румунії на мосту через Дунай повністю вигорів автобус сполученням Одеса – Софія, який перевозив 53 громадян України.