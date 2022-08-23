В Одессе водитель «Форда» врезался в баки с мусором – есть жертва

Сегодня утром, 23 августа, в Приморском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором есть погибшие и пострадавшие.
По информации Патрульной полиции Одесской области, авария случилась на улице Водопроводной. Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и стоявшие рядом мусорные баки.
При этом автомобиль, двигаясь по инерции, сбил двух человек, мужчину и женщину, которые стояли рядом с баками. В результате женщина погибла на месте, а мужчина получил травмы и был госпитализирован.
Детали происшествия выясняют правоохранители.
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