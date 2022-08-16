Новости Одессы и Одесской области

В Одессе маршрутка врезалась в грузовик: пострадали пассажиры

В Одессе маршрутка врезалась в грузовик: пострадали пассажиры

16 августа после обеда на улице Ангарной в Одессе столкнулись автобус сообщением Одесса-Черноморск и грузовой автомобиль. Пострадали 4 пассажира маршрутки и ее водитель.

Об аварии рассказали в полиции Одесской области.

В сообщении говорится, что полиция устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса сообщением Черноморск– Одесса.

Предварительно известно, что водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию ​​и допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовым автомобилем.

В результате аварии в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести были доставлены водитель и четыре пассажира маршрутки.

На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУНП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе у маршрутки на ходу отпал топливный бак.

Читайте также: в 146 маршрутке двое мужчин потеряли сознание: один пришел в себя, а второй нет

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить