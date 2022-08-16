В Одессе маршрутка врезалась в грузовик: пострадали пассажиры

16 августа после обеда на улице Ангарной в Одессе столкнулись автобус сообщением Одесса-Черноморск и грузовой автомобиль. Пострадали 4 пассажира маршрутки и ее водитель.

Об аварии рассказали в полиции Одесской области.

В сообщении говорится, что полиция устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса сообщением Черноморск– Одесса.

Предварительно известно, что водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию ​​и допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовым автомобилем.

В результате аварии в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести были доставлены водитель и четыре пассажира маршрутки.

На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУНП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе у маршрутки на ходу отпал топливный бак.

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