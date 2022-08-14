На Николаевской трассе BMW догнало фуру: погибли двое

В Одесской области, в результате столкновения легкового автомобиля BMW с автопоездом в составе тягача МАЗ погибли два человека.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Авария произошла поздно вечером 12 августа на автодороге Одесса-Николаев в районе села Мищанка.

Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались в одном направлении, в сторону города Николаева. Водитель легковушки не выбрал безопасной скорости движения, в результате чего допустил столкновение с автопоездом, двигавшемся впереди.

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний житель Николаева, управлявший «BMW», и его 32-летний пассажир погибли на месте до приезда кареты скорой помощи. 31-летний водитель тягача — житель Подольска — не пострадал.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В настоящее время назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.