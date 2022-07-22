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Водитель «Лады» сбил спасателя, когда тот тушил пожар

Водитель «Лады» сбил спасателя, когда тот тушил пожар

ДТП произошло в Березовском районе. Пожарные тушили горящую траву и поле. Одного из них и сбил водитель авто, не разглядев в дыму.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Событие произошло вечером 21 июля, на автодороге возле села Виноградное.

48-летний руководитель пожарно-спасательной части вместе с командой ликвидировал возгорание на поле и лесополосе. А 47-летний водитель ВАЗа ехал в это время домой из соседнего села.

Он не выбрал безопасную скорость движения и в условиях задымления наехал на работника ГСЧС, который вышел на проезжую часть во время тушения огня. Спасателя доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. К счастью, угрозы его жизни нет.

Полицейские также находились на месте пожара. Они сразу задокументировали ДТП и проверили водителя на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что тот был трезв. Сам водитель объясняет, что не заметил потерпевшего в дыму.

Теперь ему грозит от 51 тысячи гривен штрафа или ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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