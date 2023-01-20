В Одессе на участке Канатной  отменили одностороннее движение

На участке дороги на ул. Канатной между улицами Пироговской и Семинарской с 20 января введено двустороннее движение автотранспорта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В муниципалитете пояснили, что в Одессе проходят системные работы по оптимизации дорожного движения.

Чтобы увеличить пропускную способность проезда в центр города со стороны Фонтанской дороги и Таирова, были внесены изменения в схему организации дорожного движения на улице Канатной.

Теперь транспорт, который движется с проспекта Шевченко через ул. Семинарскую в центр города, может проехать по ул. Канатная до ул. Пироговской (разрешен только левый поворот) и выехать на ул. Среднефонтанскую в сторону центра города.

Соответствующие знаки дорожного движения и светофоры уже установлены. Водителей просят быть внимательными про проезде этого участка дороги.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на 4-й ст. Большого Фонтана изменили схему движения.

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