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В Одессе в результате пожара обгорел хозяин квартиры: подробности

В Одессе в результате пожара обгорел хозяин квартиры: подробности

В результате пожара, вспыхнувшего в квартире многоэтажного дома на улице Ивана и Юрия Лип в Хаджибейском районе Одессы, сильно пострадал хозяин квартиры.

Как сообщили в региональном управлении ГСЧС, сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома поступило в Службу спасения поступило около полуночи 22 мая.

По прибытию пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание домашнего имущества внутри квартиры. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на общей площади 1,5 м.кв, не допустив распространения огня в соседние комнаты.

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К сожалению, в результате пожара пострадал 63-летний хозяин квартиры: мужчина получил сильные ожоги. Спасатели вывели его из квартиры и передали медикам.

Причину пожара и ущерб устанавливают. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 22 пожарных.

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