Пожар в Одессе: на Прохоровской спасли хозяина задымленной квартиры (фото)

Ранним утром сегодняшнего дня, 7 января, в Малиновском районе Одессы случился пожар в квартире одноэтажного жилого дома. Есть пострадавший.

По информации областного управления ГСЧС, загорелась захламленная квартира в доме по улице Прохоровской.

Во время ликвидации пожара спасли хозяина квартиры – он отравился продуктами горения. Пострадавшего в тяжелом состоянии на карете скорой помощи доставили в больницу.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Всего в тушении пожара были задействованы 29 спасателей и 7 единиц техники.

Как сообщалось ранее, вечером 6 января в Одесской области на пожаре погибли женщина и трое детей.