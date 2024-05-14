Новости Одессы и Одесской области

В Одессе в ДТП попал автозак полицейских: много пострадавших

В Одессе в ДТП попал автозак полицейских: много пострадавших

На Николаевской дороге в Одессе не разминулись грузовик и автомобиль полицейских, который перевозил задержанных. В результате аварии пострадало шесть человек. Начато служебное расследование

Авария произошла в понедельник, 13 мая. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель грузовика начал разворачиваться перед служебным автомобилем полицейских, который двигался сзади в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали четверо сотрудников полиции и двое задержанных, которые находились в автозаке, — они получили телесные повреждения. Всем оказывается медицинская помощь.

Читайте также: На Одесщине полицейский на джипе дважды переехал женщину и оставил умирать (видео)

Полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования по факту возможного нарушения сотрудниками полиции правил дорожного движения.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua