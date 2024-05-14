В Одессе в ДТП попал автозак полицейских: много пострадавших

Мама воина, одетая в черное: как найти силы жить и сражаться? (видео) Уже девять месяцев каждую субботу на площади возле мэрии Одессы встречаются те, кому не безразлична судьба защитников Украины. Это родные воинов, выходящих на одиночный мирный пикет «Кофе на Думской». Ко Дню матери «Одесская жизнь» пообщалась с теми, кто с первых дней регулярно приходит на Думскую площадь – с матерями Героев на щите, чтобы узнать, почему они это делают? ПОДРОБНЕЕ

В Одессе торжественно и с оркестром переименовали улицу Екатерининскую (видео) В Одессе изменили имперское название улицы, ранее называвшейся в честь Екатерины II — отныне она и одноименная площадь носят название Европейская. Торжественная церемония переименования состоялась в день Европы на бывшей Екатерининской площади. ПОДРОБНЕЕ