В Одессе в ДТП попал автозак полицейских: много пострадавших

На Николаевской дороге в Одессе не разминулись грузовик и автомобиль полицейских, который перевозил задержанных. В результате аварии пострадало шесть человек. Начато служебное расследование
Авария произошла в понедельник, 13 мая. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель грузовика начал разворачиваться перед служебным автомобилем полицейских, который двигался сзади в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали четверо сотрудников полиции и двое задержанных, которые находились в автозаке, — они получили телесные повреждения. Всем оказывается медицинская помощь.
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Полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.
Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования по факту возможного нарушения сотрудниками полиции правил дорожного движения.