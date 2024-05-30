В Одессе в ближайшее время ухудшится погода — синоптики

Сегодня, 30 мая, в Одессе и области ожидается резкое ухудшение погодных условий, гроза, на море шторм. В связи с этим одесситов и гостей города просят быть бдительными и максимально ограничить перемещения и поездки.
Об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности по Одессе и области предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», — сообщили в мэрии.
Читайте также: Одесский Зеленый театр станет «Местом силы»
Опасность нахождения в пляжной зоне тоже высока. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.
«В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», — говорится в сообщении.