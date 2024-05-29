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Погода в Одессе: станет ли дождливым предпоследний майский день?

Погода в Одессе: станет ли дождливым предпоследний майский день?

По информации синоптиков, завтрашний четверг, 30 мая 2024 года, в Одессе ожидается дождь, а по Одесской области местами грозы.

Прогноз погоды в Одессе на 30 мая

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем умеренный.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17°С выше нуля, днем 18-20°С тепла.

Температура морской воды 18-19°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 мая

По Одесской области в четверг синоптики обещают переменную облачность. Ночью небольшой дождь, днем умеренный, местами гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем она поднимется до 18-23°С тепла.

На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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