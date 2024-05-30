В Одесі найближчим часом погіршиться погода

Сьогодні, 30 травня, в Одесі та області очікується різке погіршення погодних умов, гроза, на морі шторм. У зв’язку з цим одеситів і гостей міста просять бути пильними і максимально обмежити переміщення та поїздки.
Про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки по Одесі та області попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
«Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів», – повідомили в мерії.
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Небезпека перебування в пляжній зоні теж висока. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів і прибивання до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.
«У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102″, – ідеться в повідомленні.