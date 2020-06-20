Збільшення захворюваності на COVID-19: на території курортних районів Одещини створять рейдові групи

На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи із контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку.

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Таке рішення прийнято під час термінового засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

За минулу добу на Одещині діагноз підтвердився у 32 пацієнтів. Зафіксовано два летальних випадки.

Наступного тижня на Одещині розпочнуться посилені перевірки пляжів, ринків, закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи із контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку. Поліція жорстко реагуватиме на порушення санітарних правил.

– Я впевнений, ніхто не хоче, аби на Одещині поновлювались жорсткі карантинні обмеження, а улюблені місця знов закрилися. Але адаптивний карантин є ефективним лише за свідомої поведінки всіх громадян. Тому вкотре закликаю відповідально ставитися до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та уникати місць великого скупчення людей, носити маску та частіше мити руки, – зазначив Куций.

Нагадаємо, на карантин закриті три села на Одещині, а в Болградському районі закрито ринки, торговельні центри, ресторани.

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