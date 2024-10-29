В Одессе увидели свет три двойни за неделю

По данным Одесского горздрава, за минувшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 120 маленьких украинцев, среди которых три двойни.
Количественное преимущество продолжают удерживать новорожденные девочки – в течение недели на свет появились 64 маленьких одесситка и 56 юных одесситов.
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На первом месте по количеству новорожденных на этой неделе находится Центр перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддом №7), где увидели свет 42 малыша.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что новыми реалиями для многих матерей в дни войны становятся преждевременные роды и необходимость кесарева сечения, а также как и в каких условиях выхаживают «торопыжек».