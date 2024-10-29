В Одессе увидели свет три двойни за неделю

В Одессе купят жилье для детских домов с прифронтовых территорий Одесса получила из госбюджета 60 млн гривен на детские дома семейного типа, которые переезжают в Одессу с прифронтовых областей Украины. На эти деньги мэрия закупит для них квартиры. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Моня, Розочка, носки и очень вкусный кофе Утро доброе (ну, или шаломчик – это уж кому как)! Выходные провели с пользой? И к новым трудовым подвигам готовы? Ну, значит, заряжаемся бодрящим ароматным кофе, заряжаем все нужные гаджеты – и вперед!.. И да – о традиционной порции юмор от «Одесской жизни» тоже забывать не следует. ПОДРОБНЕЕ