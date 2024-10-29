В Одесі побачили світ три двійні за тиждень

В Одесі куплять житло для дитячих будинків із прифронтових територій Одеса отримала з держбюджету 60 млн гривень на дитячі будинки сімейного типу, які переїжджають до Одеси з прифронтових областей України. На ці гроші мерія закупить для них квартири. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Моня, Розочка, шкарпетки та дуже смачна кава Ранок добрий (ну, або шаломчик – це вже кому як)! Вихідні провели з користю? І до нових трудових подвигів готові? Ну, значить, заряджаємося ароматною кавою, що бадьорить, заряджаємо всі потрібні гаджети – і вперед!… І так – про традиційну порцію гумору від «Одеського життя» теж забувати не слід. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ