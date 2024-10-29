В Одесі побачили світ три двійні за тиждень

За даними Одеського міськздоров’я, за минулий тиждень у міських медустановах Одеси народилося 120 маленьких українців, серед яких три двійні.
Кількісна перевага продовжують утримувати новонароджені дівчинки – протягом тижня на світ з’явилися 64 маленькі одеситки та 56 юних одеситів.
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На першому місці за кількістю новонароджених цього тижня знаходиться Центр перинатальної допомоги міської клінічної лікарні №10 (пологовий будинок №7), де побачили світ 42 малюки.
Раніше «Одеське життя» розповідало, що новими реаліями для багатьох матерів у дні війни стають передчасні пологи і необхідність кесаревого розтину, а також як і в яких умовах виходжують «поспішайок».