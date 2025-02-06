Одесский сквер
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Такое решение было принято на сессии Одесского городского совета, состоявшейся в среду, 5 февраля 2025 года.

Сквер в Одессе

Одесса, сквер Регенсбург

Как сообщает пресс-служба мэрии города, депутаты утвердили техническую документацию по инвентаризации земель скверов, после чего право собственности на земельные участки будет зарегистрировано за территориальным сообществом города Одессы.

По теме: Старый одесский сквер превратился в пустырь (фоторепортаж)

«Это даст возможность сохранения земель и зеленых насаждений, а также проведение благоустройства и создание комфортной среды для отдыха жителей», – прокомментировал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Границы скверов

Границы скверов в Одессе

Границы одесского сквера

С 2021 года в Одессе были установлены границы 8 парков и 23 скверов, в настоящее время в работе находится документация еще относительно 7 скверов.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме