Такое решение было принято на сессии Одесского городского совета, состоявшейся в среду, 5 февраля 2025 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, депутаты утвердили техническую документацию по инвентаризации земель скверов, после чего право собственности на земельные участки будет зарегистрировано за территориальным сообществом города Одессы.

«Это даст возможность сохранения земель и зеленых насаждений, а также проведение благоустройства и создание комфортной среды для отдыха жителей», – прокомментировал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

С 2021 года в Одессе были установлены границы 8 парков и 23 скверов, в настоящее время в работе находится документация еще относительно 7 скверов.

Читайте также: