По сообщению пресс-службы областного управления ГСЧС, мужчина 1985 года рождения выпал за борт буксира вечером 6 февраля. Его коллеги услышали крики о помощи и пытались спасти, но его очень быстро унесло течением.

Для поисков пострадавшего из Одессы вызвали водолазов, которые на следующий день обследовали 5000 квадратных метров береговой линии и поверхности воды, а также 600 квадратных метров речного дна, но пропавшего не обнаружили.

Поиски пропавшего боцмана продолжились и 8 февраля и так же не дали результата.

Утром 9 февраля операция по поиску пропавшего была переведена в пассивную фазу – тело так и не нашли.

По информации спасателей, в ходе поисков с 7 по 9 февраля водолазы обследовали 1,5 га поверхности воды и 0,39 га речного дна, но тело не обнаружили.

Как сообщалось, в апреле прошлого года в Измаиле на реке Дунай недалеко от причала утонул шкипер «Украинского дунайского пароходства».

А в июне в одесской Аркадии штормовой волной смыло с пирса 20-летнюю полицейскую из Ровно – ее тело водолазы нашли спустя несколько дней.

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