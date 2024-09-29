В Аркадии ищут парня, который прыгнул с пирса и пропал

Об этом сообщили сегодня в областном управлении ГСЧС.

«Сегодня ночью нырнул с пирса и скрылся гражданин, 1998 года рождения», – сообщили спасатели.

Сообщается, что водолазы приступили к поисковым работам сегодня ранним утром и уже обследовали 5 км береговой линии.

Напомним, в июле этого года в селе Сухой Лиман Одесского района спасатели нашли тело мужчины 1998 года рождения, который во время купания нырнул под воду и пропал.

А 5 июня 2024 года, в Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки-полицейской, которую несколько дней назад снесло с пирса в море на пляже в Аркадии.

Фото иллюстративное