Спустя 5 лет на посту мэра Труханов решил проверить законность застройки в Одессе

Городской голова Одессы Геннадий Труханов намерен поднять документы с начала 2000-х годов по продаже земельных участков и проверить их целевое назначение.

На своей странице в Facebook он сообщил, что провел совещание по незаконной застройке территорий города. Это касается, в первую очередь, строек на склонах 13 станции Б. Фонтана, на ул. Глушко, 17а и ул. Рассвета. Также проверят законность застройки склонов в прибрежной зоне и парка Юбилейного.

По итогам совещания, как утверждает мэр, он запретил выдавать разрешительные документы, пока застройщик не предоставит проект объекта, который планируется на участке.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время будет создана комиссия по инвентаризации имеющихся строек на предмет соответствия действующим документам.

Проверят также инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру – соответствует ли она требованиям и запросам города.

Геннадий Труханов дал распоряжение подготовить письма в Министерство развития громад и территорий Украины и Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины, в которых будут подняты вопросы строительства и архитектурно-строительного контроля. В частности, речь идет о необходимости передачи городу полномочий по выдаче разрешений, контролю за строительством высотных домов и ведения любых строительных и реставрационных работ на памятниках архитектуры.

“Мы должны лишить застройщиков возможности получать любые разрешительные документы в обход города”, – подытожил мэр.

Сегодня в Одессе пройдет митинг в протест против застройки на склонах города.

Напомним, в провластной партии “Слуга народа” рассматривают возможность проведения внеочередных местных выборов.

Фото: dcfc-lad.livejournal.com