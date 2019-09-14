fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Спустя 5 лет на посту мэра Труханов решил проверить законность застройки в Одессе

Спустя 5 лет на посту мэра Труханов решил проверить законность застройки в Одессе

Городской голова Одессы Геннадий Труханов намерен поднять документы с начала 2000-х годов по продаже земельных участков и проверить их целевое назначение.

На своей странице в Facebook он сообщил, что провел совещание по незаконной застройке территорий города. Это касается, в первую очередь, строек на склонах 13 станции Б. Фонтана, на ул. Глушко, 17а и ул. Рассвета. Также проверят законность застройки склонов в прибрежной зоне и парка Юбилейного.

По итогам совещания, как утверждает мэр, он запретил выдавать разрешительные документы, пока застройщик не предоставит проект объекта, который планируется на участке.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время будет создана комиссия по инвентаризации имеющихся строек на предмет соответствия действующим документам.

Проверят также инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру – соответствует ли она требованиям и запросам города.

Геннадий Труханов дал распоряжение подготовить письма в Министерство развития громад и территорий Украины и Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины, в которых будут подняты  вопросы строительства и архитектурно-строительного контроля. В частности, речь идет о необходимости передачи городу полномочий по выдаче разрешений, контролю за строительством высотных домов и ведения любых строительных и реставрационных работ на памятниках архитектуры.

“Мы должны лишить застройщиков возможности получать любые разрешительные документы в обход города”, – подытожил мэр.

Сегодня в Одессе пройдет митинг в протест против застройки на склонах города.

Напомним, в провластной партии “Слуга народа” рассматривают возможность проведения внеочередных местных выборов.

Фото: dcfc-lad.livejournal.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить