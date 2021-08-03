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В Одессе «устал» еще один мост: перила обвалились прямо на дорогу

В Одессе «устал» еще один мост: перила обвалились прямо на дорогу

Пока власти мечтают о новых мегаразвязках, старые приходят в негодность из-за неподобающего обслуживания.

Так, в одесских телеграмм-каналах появилась информация свидетелей о том, что металлические перила развязки в районе спуска к таможенному терминалу, упали прямо на дорогу.

Судя по их виду, металл перилл просто сгнил. А вибрации от проезжающего транспорта и порывы ветра привели к тому, что они не выдержали и упали.

Водители пытались расчистить проезжую часть самостоятельно.

Инцидент произошел 2 августа.

Интересна реакция патрульной полиции на случившееся. Свидетель Богдан пишет, что он проезжал под этим мостом около 10:00 и заметил обрушение. Позвонил в 102, объяснил ситуацию:

Был уверен, что уже через 15 минут приедут службы, все перекроют, проверят ограждения с другой стороны. Но! В 16:30 мне перезвонили с полиции и поинтересовались «что у вас случилось». Недовольный господин полицейский сказал, что только сейчас увидел мое обращение и посоветовал по таким вопросам вообще «гуглить» номера УкрАвтодора и обращаться к ним. Интересно работает служба 102

история про полицию и перила

Ранее сообщалось, что Ивановский мост в Одессе признали непригоным для эксплуатации

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Владислав Анатольевич
Владислав Анатольевич
31 секунд назад

интересная у них там атмосфера, я думал это редкость сегодня

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