На одесском Чкаловском пляже ночью орудовала строительная техника (видео)

Сегодня ночью, 22 апреля, на территорию одесского Чкаловского пляжа заехала строительная техника. Об этом сообщает экологическая общественная организация «Зеленый лист».

«Поступила информация о том, что на территорию Чкаловского пляжа заехала строительная техника. Вы сами знаете, что означает такая ночная активность и чем она чревата!» – отмечают в Facebook экоактивисты.

Как рассказали общественникам очевидцы, на пляже были замечены «КАМАЗ» и экскаватор, сносившие постройки.

«Уже разрушена скальная основа ракушечного выхода в районе лодочного павильона в северной части пляжа, около бетонных плит отделяющих пляж от так называемой «Лагуны». Едва ли добрые дела делают под покровом ночи», – констатирует «Зеленый лист».

В свою очередь издание 048.ua сообщает, что на место вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка пообщались с главным на объекте человеком, пытаясь выяснить, какие работы и на каких основаниях здесь проводятся.

По словам руководителя подрядной организации, рабочие занимались на пляже «уборкой и благоустройством».

После заполнения всех бланков и прочих формальностей полицейские уехали, а следом за ними – и «КАМАЗ». Рабочие остались на пляже, но никаких активных действий по сносу остатков строений не последовало, так как повредили экскаватор обломком стены.

Как сообщала «Одесская жизнь», аналогичная ситуация на Чкаловском пляже наблюдалась в январе 2019 года – тогда на территории пляжа санатория имени Чкалова также ночью орудовал бульдозер и разрушал ковшом все, что попадалось на пути.

Позже выяснилось, что компания, владеющая 4,2 га склонов Чкаловского пляжа – ООО «Зеленый берег» – и ООО «Чкаловский-Инвест», у которых еще с 2018 года есть градостроительные условия и ограничения от Управления архитектуры, смогли через суд получить разрешение на стройку. Ранее эти два ООО заказали строительство многопрофильного курортного комплекса с апарт-отелем.

Фото и видео: 048.ua