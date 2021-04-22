Новости Одессы и Одесской области

На одесском Чкаловском пляже ночью орудовала строительная техника (видео)

На одесском Чкаловском пляже ночью орудовала строительная техника (видео)

Сегодня ночью, 22 апреля, на территорию одесского Чкаловского пляжа заехала строительная техника.
Об этом сообщает экологическая общественная организация «Зеленый лист».

«Поступила информация о том, что на территорию Чкаловского пляжа заехала строительная техника. Вы сами знаете, что означает такая ночная активность и чем она чревата!» – отмечают в Facebook экоактивисты.

Как рассказали общественникам очевидцы, на пляже были замечены «КАМАЗ» и экскаватор, сносившие постройки.

«Уже разрушена скальная основа ракушечного выхода в районе лодочного павильона в северной части пляжа, около бетонных плит отделяющих пляж от так называемой «Лагуны». Едва ли добрые дела делают под покровом ночи», – констатирует «Зеленый лист».

В свою очередь издание 048.ua сообщает, что на место вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка пообщались с главным на объекте человеком, пытаясь выяснить, какие работы и на каких основаниях здесь проводятся.

По словам руководителя подрядной организации, рабочие занимались на пляже «уборкой и благоустройством».

После заполнения всех бланков и прочих формальностей полицейские уехали, а следом за ними – и «КАМАЗ». Рабочие остались на пляже, но никаких активных действий по сносу остатков строений не последовало, так как повредили экскаватор обломком стены.

Как сообщала «Одесская жизнь», аналогичная ситуация на Чкаловском пляже наблюдалась в январе 2019 года – тогда на территории пляжа санатория имени Чкалова также ночью орудовал бульдозер и разрушал ковшом все, что попадалось на пути.

Позже выяснилось, что компания, владеющая 4,2 га склонов Чкаловского пляжа – ООО «Зеленый берег» – и ООО «Чкаловский-Инвест», у которых еще с 2018 года есть градостроительные условия и ограничения от Управления архитектуры, смогли через суд получить разрешение на стройку. Ранее эти два ООО заказали строительство многопрофильного курортного комплекса с апарт-отелем.

Фото и видео: 048.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить