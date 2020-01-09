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Новости Одессы и Одесской области

Стройка на проспекте Глушко в Одессе может возобновиться: суд временно снял арест с высотки

Стройка на проспекте Глушко в Одессе может возобновиться: суд временно снял арест с высотки

На заседании Киевского районного суда было принято решение о снятии ареста с имущества ЧП «Мода». Расследование пока не завершили, но застройщик уже получил законное право продолжить свою деятельность по адресу просп. Глушко, 17а.

Информация об этом размещена в Едином государственном реестре судебных решений.

Там указано, что прокурор категорически возражал против снятия ареста, так как досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы и другие следственные действия. Он попросил вернуть ходатайство адвоката ЧП «Мода» о снятии ареста, тем более, что, как сказал прокурор, при ходатайстве нарушены процессуальные сроки.

Напомним, что арест был наложен после инспекции ГАСИ. Однако в суде выяснилось, что представители ЧП «Мода» не участвовали в проверке, тем самым лишившись права на защиту и предоставление объявлений и документов.

Учитывая этот факт, суд оставил ходатайство прокурора без удовлетворения, а договор аренды посчитал действительным и удовлетворил ходатайство адвоката ЧП «Мода» о снятии ареста.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что местные жители два года борются со стройкой и вышли на протест в сентябре прошлого года. Через пару недель ГАСК наложил запрет на стройку. Но в конце прошлого месяца стройка возобновилась.

Фото: timer-odessa.net

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Артем Виноградов
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