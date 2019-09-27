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Новости Одессы и Одесской области

Протесты одесситов на улице Глушко дали результат: разрешение на строительство высотки отменили

Протесты одесситов на улице Глушко дали результат: разрешение на строительство высотки отменили

Государственная архитектурно-строительная комиссия отменила разрешение, выданное ЧП «Мода» на строительство многоэтажного дома на проспекте Академика Глушко, 17а. На этом месте ранее располагался детский сад.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. начальника управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что генеральный проектировщик ООО «ВЕСТТ» разработал проектную документацию с нарушениями.

По словам А.Авдеева, в суд направлен иск о расторжении договора об аренде земельного участка с ООО “Мода”. В аренде у компании находится 1,1 га.

Напомним, жители близлежащих домов около двух лет добивались запрета на строительство высотки на улице Академика Глушко, 17а. Они обращались в администрацию президента, парламент, городским депутатам и чиновникам, инициировали судебное разбирательство по расторжению договора с ЧП «Мода», собрали около тысячи подписей жителей против строительства. После того, как на месте бывшего детсада вырубили деревья, они в знак протеста перекрыли дорогу.

Одесса возглавляет рейтинг областей Украины, в которых возведено наибольшее количество новостроев. Только за полгода в городе введено в эксплуатацию более 53 тыс. квартир.

Фото: Александр Авдеев

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