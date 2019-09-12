Одесситы уже два года борются с застройкой на улице Глушко: после вырубки деревьев перекрыли дорогу

Местные жильцы требуют вместо высотки построить детский сад, так как из шести дошкольных образовательных учреждений в их микрорайоне работает лишь один.

Об этом корреспонденту «Одесской жизни» рассказала представительница инициативной группы дома Светлана Кушнир.

По её словам, на месте бывшего детского сада хотят возвести 16-24 этажный 4-секционный жилой дом на 800 квартир с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом на более, чем 300 мест.

«Как и во всем городе, так и в нашем микрорайоне есть социальная проблема – нехватка детских садов и школ. Вместо шести детских садов у нас только один. Поблизости можно увидеть, что один из садов отдан под налоговую, другой – под строительство многоэтажки, остальные стали частными. Тем самым отнимая наше конституционное право на бесплатное образование», – заявила Светлана Кушнир.

Вчера на огражденной территории по адресу улица Академика Глушко, 17/а спилили деревья. По визуальному подсчету и со слов жильцов, на территории было около 70 деревьев.

Из-за этого местные жители вышли перекрывать дорогу, выражая свой протест и пытаясь привлечь внимание чиновников к решению проблемы. Основным требованием было прекращение строительства многоэтажки, а вместо нее – восстановление детского сада.

Жильцы, под контролем полиции, перекрыли проезд возле дома на улице Академика Глушко, 15.

Общественный транспорт все же пропускали, но не весь. При попытке развернуться один из автобусов стал «участником» митинга, так как наехал на бордюр и не смог выехать, тем самым перекрыв движение.

Но это была акция для привлечения внимания, активисты же давно борются с застройкой на юридическом уровне.

«За два года мы уже обращались, куда только могли обратиться: в администрацию президента, к народным депутатам, городским депутатам и чиновникам, в разные органы градостроения. Уже даже инициировали судебное разбирательство по расторжению договора между юридическим департаментом Одесского горсовета и ЧП «Мода». Также у нас уже около тысячи подписей жителей против строительства», – рассказала Светлана Кушнир.

Вчера инициативная группа написала заявление о внеплановой проверке градостроительных условий и ограничений на строительство, выданные управлением архитектуры и градостроительства Одесского горсовета ЧП «Мода». Активисты надеются, что в ходе проверки отменят разрешение на строительство многоэтажки.

Напомним, Одесса возглавила рейтинг областей Украины, в которых возведено наибольшее количество новостроев. Только за полгода в городе введено в эксплуатацию более 53 тыс. квартир.