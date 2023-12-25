Сочельник на Одесщине прошел под звуки тревоги и взрывы: последствия ракетно-дроновой атаки

Вчера к вечеру, 24 декабря, россияне атаковали Одесщину ракетой и дронами-камикадзе. Ракету Х-31П, выпущенную из тактической авиации в направлении Черноморска, уничтожили Силы ПВО.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
После ракетной атаки в Одесской области одна за другой в течение нескольких часов звучала воздушная тревога. В сообщении ОК «Юг» говорится, что дроновая атака на юг Украины продолжалась более шести с половиной часов.
За это время Силы ПВО уничтожили 23 ударных БПЛА типа «Shahed-136»:
- 17 в Одесской области,
- 3 в Херсонской области,
- по 1️ в Николаевской и Кировоградской областях.
Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар по разным направлениям. Таким образом, они пытались истощить нашу противовоздушную оборону.
В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты, —
заявили в ОК «Юг».
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Последствия обстрела
Обломки сбитого БПЛА повредили технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы.
В Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждено неработающее админздание и складское помещение законсервированного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.
В Бериславском районе Херсонщины было попадание дрона. В складских помещениях вспыхнул пожар, который также был ликвидирован.
Кроме Одесщины, ракету Х-59 по тактической авиации выпустили и по Кропивницкому. Но цель тоже была уничтожена.
Также в Генштабе подтвердили уничтожение российского Су-30 160-й зенитно-ракетной бригадой во время воздушной тревоги в Одесской области.