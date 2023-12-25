Новости Одессы и Одесской области

Сочельник на Одесщине прошел под звуки тревоги и взрывы: последствия ракетно-дроновой атаки

Сочельник на Одесщине прошел под звуки тревоги и взрывы: последствия ракетно-дроновой атаки

Вчера к вечеру, 24 декабря, россияне атаковали Одесщину ракетой и дронами-камикадзе. Ракету Х-31П, выпущенную из тактической авиации в направлении Черноморска, уничтожили Силы ПВО.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

После ракетной атаки в Одесской области одна за другой в течение нескольких часов звучала воздушная тревога. В сообщении ОК «Юг» говорится, что дроновая атака на юг Украины продолжалась более шести с половиной часов.

За это время Силы ПВО уничтожили 23 ударных БПЛА типа «Shahed-136»:

  • 17 в Одесской области,
  • 3 в Херсонской области,
  • по 1️ в Николаевской и Кировоградской областях.

Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар по разным направлениям. Таким образом, они пытались истощить нашу противовоздушную оборону.

В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты, —

заявили в ОК «Юг».

Читайте также: Россияне уничтожили детскую спортивную базу под Одессой (фото)

Последствия обстрела

Обломки сбитого БПЛА повредили технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы.

В Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждено неработающее админздание и складское помещение законсервированного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

В Бериславском районе Херсонщины было попадание дрона. В складских помещениях вспыхнул пожар, который также был ликвидирован.

Кроме Одесщины, ракету Х-59 по тактической авиации выпустили и по Кропивницкому. Но цель тоже была уничтожена.

Также в Генштабе подтвердили уничтожение российского Су-30 160-й зенитно-ракетной бригадой во время воздушной тревоги в Одесской области.

робота ппо

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить