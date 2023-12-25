Сочельник на Одесщине прошел под звуки тревоги и взрывы: последствия ракетно-дроновой атаки

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

После ракетной атаки в Одесской области одна за другой в течение нескольких часов звучала воздушная тревога. В сообщении ОК «Юг» говорится, что дроновая атака на юг Украины продолжалась более шести с половиной часов.

За это время Силы ПВО уничтожили 23 ударных БПЛА типа «Shahed-136»:

17 в Одесской области,

3 в Херсонской области,

по 1️ в Николаевской и Кировоградской областях.

Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар по разным направлениям. Таким образом, они пытались истощить нашу противовоздушную оборону.

В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты, —

заявили в ОК «Юг».

Последствия обстрела

Обломки сбитого БПЛА повредили технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы.

В Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждено неработающее админздание и складское помещение законсервированного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

В Бериславском районе Херсонщины было попадание дрона. В складских помещениях вспыхнул пожар, который также был ликвидирован.

Кроме Одесщины, ракету Х-59 по тактической авиации выпустили и по Кропивницкому. Но цель тоже была уничтожена.

Также в Генштабе подтвердили уничтожение российского Су-30 160-й зенитно-ракетной бригадой во время воздушной тревоги в Одесской области.