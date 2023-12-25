В Одесі знищені F-16: як виглядають фантазії росіян після втрати своїх бомбардувальників

Інформацію про “вдалий обстріл цілей” розповсюджують російські пабліки та їхні військкори.

Обстріл Одещини вчора надвечір був гучним, але без надмірно завданої шкоди та людських жертв, про що свідчить офіційна інформація Сил оборони півдня України. Від уламків збитого дрона постраждали законсервовані складські приміщення та адмінбудівля, яка не працює, у Роздільнянському районі.

Але Силам ППО далося вчора вразити два бомбардувальники. Перший з них – СУ-30 СМ, був знищений в межах Одещини над акваторією Чорного моря. А згодом з’явилася новина про збитий СУ-34 на Донецькому напрямку.

Тому щоб відвернути увагу від власних втрат дороговартісної техніки, росіяни почали “годувати” свою аудиторію перемогами на “Шкільному” аеродромі Одеси. Гучно “Z-пабліки” заявили про “знищення” комплексу Patriot в районі порту в Одесі.

А потім почали один поперед іншого заявляти про знищення американських винищувачів F-16. Росіян навіть не зупинило те, що цих літаків в Україні поки що немає. А є лише обіцянка, що до кінця цього року Нідерланди планують поставити до України ці літаки.

Росіяни так спішили розказати про перемоги, що не домовилися про кількість “знищених” американських винищувачів.

На одному з російських каналів пишуть про три знищених винищувачі F-16. І всі вони знаходились Одесі.

Але два знищених російських літаки на три американських – цього виявилося замало для російського читача, тому ставки підвищили й заявили про чотири знищених винищувачі. Мовляв, російський Су-34 було збито літаком F-16, а Су-30 “помстився”.

Але пізніше з’явилася інформація про знищення вже п’яти F-16 на аеродромі “Шкільний”. За ствердженням росіян, американські літаки вразили “російські герані” – саме так росіяни називають звичні нам “шахеди”.

Та втім, як виявилося, фантазію росіян вже було не зупинити, і в своїх пабліках вони підбили вже 6 літаків F-16.

Втім, такі заявки росіян про знищення високотехнологічної та дороговартісної іноземної техніки в Україні, коли її ще навіть нема на нашій території, не вперше.

Так само як і в перші дні повномасштабного вторгнення росіяни заявляли про знищення всієї ППО та авіації ЗСУ.

У січні 2023 року Шойгу заявляв про знищення чотирьох БМП Bradley. Але перші Bradley в Україні з’явилися лише у квітні.

У травні 2023 року в Міноборони РФ заявили, що під час атаки по Києву “Кинджалом” нібито було знищено пʼять пускових установок комплексу Patriot.