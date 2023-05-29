В Одессе умер экс-игрок “Черноморца”

В Одессе ушел из жизни футболист Дмитрий Каряка, успевший за свою карьеру сыграть в одесском “Черноморце”, киевской “Оболони” и запорожском “Металурге”.

Стало известно, что умер Дмитрий Каряка 27 мая в возрасте 45 лет после длительной борьбы с неизлечимой болезнью. Футболист болел последние несколько лет, сообщает на своей странице в Facebook журналист и спортсмен Леонид Францескевич.

Дмитрий Каряка родился в 1977 году в Запорожье и взрослую футбольную карьеру начал в местном «Металлурге».

Перед началом футбольного сезона 1998-99 гг. начал играть за СК «Одесса». Первый его матч был победным, а сыграла команда против Ильичевского «Портовика» (сейчас город Черноморск — прим. ред.).

Во время того же сезона зимой футболист перешел играть в «Черноморец». Позже играл за злочевский «Сокол» и киевскую «Оболонь».

Перед началом сезона 2005-06 гг. стал игроком хмельницкого «Подолья».

Летом 2006 года начал играть в овидиопольском «Днестре». Клуб просуществовал до 2011 года. Первый свой матч за овидиопольский клуб Дмитрий Каряка провел 31 июля 2006 года. В составе “Днестра” во Второй украинской лиге футболист провел 18 поединков, еще один матч провел в Кубке Украины.

После этого завершил профессиональную карьеру и продолжил выступления на любительском уровне.

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