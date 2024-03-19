В Одессе украли более трети миллиона грн на закупках топлива для военных

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Организатором схемы завладения бюджетных денег, выделенных на закупку твердого топлива для ВСУ, стала начальница топливной группы Одесского квартино-эксплуатационного управления. Для этого она привлекла инженера проектно-сметной группы КЭУ — уполномоченное лицо по вопросам проведения госзакупок и частного предпринимателя.

При проведении закупок чиновники устанавливали стоимость товара выше рыночной и обеспечивали определение необходимого для себя «победителя», которому перечисляли государственные средства.

В результате таких действий преступной группы госбюджету Украины нанесен ущерб на сумму более 368 тыс. гривен.

Двум должностным лицам Одесского квартирно-эксплуатационного управления и частному предпринимателю следователи уже сообщили о подозрении в растрате чужого имущества в крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Начальнице топливной группы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 1 млн 200 тыс. грн, а инженеру — с альтернативой в виде залога в размере 980 тыс. грн.

Сейчас следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения физическому лицу-предпринимателю.