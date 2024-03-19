В Одесі вкрали понад третину мільйона грн на закупівлях палива для військових

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Організатором схеми заволодіння бюджетних грошей, виділених на закупівлю твердого палива для ЗСУ, стала начальниця паливної групи Одеського квартино-експлуатаційного управління. Для цього вона залучила інженера проєктно-кошторисної групи КЕУ – уповноважену особу з питань проведення держзакупівель та приватного підприємця.

Під час проведення закупівель посадовці встановлювали вартість товару, вищу за ринкову, та забезпечували визначення необхідного для себе “переможця”, якому перераховували державні кошти.

Унаслідок таких дій злочинної групи держбюджету України завдано збитків на суму понад 368 тис. гривень.

Двом посадовцям Одеського квартирно-експлуатаційного управління та приватному підприємцю слідчі вже повідомили про підозру в розтраті чужого майна у великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Начальниці паливної групи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млн 200 тис. грн, а інженеру – з альтернативою у вигляді застави в розмірі 980 тис. грн.

Наразі слідчі клопочуть про обрання запобіжного заходу фізичній особі-підприємцю.