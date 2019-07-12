Потоки грузового транспорта в порт хотят перевести с Хуторской на Балтскую дорогу

Проблема движения направляющихся в порт большегрузов по городским улицам возникла давно. Часть нагрузки забрала построенная в 2009 году эстакада. Но дорога «Хаджибей-2», которая соединила бы портовую эстакаду с Объездной дорогой, до сих пор не построена.

Чтобы заехать на эстакаду транспорту приходится проезжать по улицам города. Из-за потока грузовиков разрушаются дороги и дома, под угрозой и передвижение пешеходов. Жители пос. Усатово не раз проводили акции протеста с перекрытием дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В Администрации порта обещают, что дорога на эстакаду будет построена — сейчас определяется механизм финансирования.

В мэрии пока планируют временно ограничить движение большегрузного транспорта по Хуторской, а большегрузный транспорт направить по Балтской дороге — там вдоль улицы расположена промышленная зона и поля, а немногочисленные жилые дома удалены от дороги более, чем на 10 метров. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Фото: Облвести