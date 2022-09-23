В Одессе круглосуточно работают 5 травмпунктов – адреса и телефоны

Цены на лекарства упадут? Полномасштабная война отразилась не только на нашем психологическом состоянии, но и на финансовых возможностях. А цены на продукты и лекарства, особенно импортные, продолжают ползти вверх. И если на еде как-то можно сэкономить, то экономия на лекарствах чревата ухудшением здоровья. Чтобы избежать повышения цен на лекарственные средства, в Министерстве здравоохранения (МОЗ) обещают изменить ситуацию. ПОДРОБНЕЕ

Какую медпомощь предоставляют бесплатно во время хирургических операций? Несмотря на военное время, украинцы по-прежнему могут сделать все необходимые плановые и срочные операции бесплатно, сообщили в Национальной службе здоровья (НСЗУ). Единственное условие — обращаться надо в заведение, имеющее договор с НСЗУ. Узнать контакты ближайшего медучреждения можно по номеру 16-77. ПОДРОБНЕЕ