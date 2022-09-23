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В Одессе круглосуточно работают 5 травмпунктов – адреса и телефоны

В Одессе круглосуточно работают 5 травмпунктов – адреса и телефоны

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь. Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Адреса травмпунктов в Одессе:

  1. Городская клиническая больница №1 – ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;
  2. Городская клиническая больница №10 – ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);
  3. Городская клиническая больница №11 – ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;
  4. Городская больница №5 – Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
  5. КДЦ №29 – просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Кроме того, экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Ранее мы рассказывали, где в Одессе находятся медицинские центры для переселенцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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