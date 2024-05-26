В Одессе тушили магазин на Тираспольской площади: что произошло

Сегодня днем, в воскресенье, 26 мая 2024 года, в центре Одессы загорелся магазин. Подробности происшествия рассказали в областном управлении ГСЧС.
По информации спасателей, вызов поступил примерно в 16:36. Возгорание случилось в магазине на Тираспольской площади.
Как выяснилось, причиной пожара стала загоревшаяся вытяжка.
Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар на площади 1 кв.м.
Пострадавших нет.
Причину возгорания и ущерб установят эксперты.
Напомним, ранее в результате пожара, вспыхнувшего в квартире многоэтажки по улице Ивана и Юрия Лип, сильно пострадал хозяин квартиры.
А в ночь на 22 мая на трассе Киев – Одесса загорелся микроавтобус с пассажирами.
Фото иллюстративное