Новости Одессы и Одесской области

В Одессе тушили магазин на Тираспольской площади: что произошло

В Одессе тушили магазин на Тираспольской площади: что произошло

Сегодня днем, в воскресенье, 26 мая 2024 года, в центре Одессы загорелся магазин. Подробности происшествия рассказали в областном управлении ГСЧС.

По информации спасателей, вызов поступил примерно в 16:36. Возгорание случилось в магазине на Тираспольской площади.

Как выяснилось, причиной пожара стала загоревшаяся вытяжка.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар на площади 1 кв.м.

Пострадавших нет.

Причину возгорания и ущерб установят эксперты.

Напомним, ранее в результате пожара, вспыхнувшего в квартире многоэтажки по улице Ивана и Юрия Лип, сильно пострадал хозяин квартиры.

А в ночь на 22 мая на трассе Киев – Одесса загорелся микроавтобус с пассажирами.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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