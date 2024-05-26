В Одесі гасили магазин на Тираспільській площі: що сталося

Сьогодні вдень, у неділю, 26 травня 2024 року, у центрі Одеси спалахнув магазин. Подробиці події розповіли в обласному управлінні ДСНС.
За інформацією рятувальників, виклик надійшов приблизно о 16.36. Загоряння сталося в магазині на Тираспільській площі.
Як з’ясувалося, причиною пожежі стала витяжка, що спалахнула.
Рятувальники, які прибули на місце, оперативно загасили пожежу на площі 1 кв.м.
Постраждалих немає.
Причину займання та збитки встановлять експерти.
Нагадаємо, раніше в результаті пожежі, що спалахнула в квартирі. багатоповерхівки по вулиці Івана та Юрія Лип, сильно постраждав господар квартири.
А в ніч на 22 травня на трасі Київ – Одеса спалахнув мікроавтобус з пасажирами.
Фото ілюстративне