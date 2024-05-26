В Одесі гасили магазин на Тираспільській площі: що сталося

За інформацією рятувальників, виклик надійшов приблизно о 16.36. Загоряння сталося в магазині на Тираспільській площі.

Як з’ясувалося, причиною пожежі стала витяжка, що спалахнула.

Рятувальники, які прибули на місце, оперативно загасили пожежу на площі 1 кв.м.

Постраждалих немає.

Причину займання та збитки встановлять експерти.

Нагадаємо, раніше в результаті пожежі, що спалахнула в квартирі. багатоповерхівки по вулиці Івана та Юрія Лип, сильно постраждав господар квартири.

А в ніч на 22 травня на трасі Київ – Одеса спалахнув мікроавтобус з пасажирами.

Фото ілюстративне