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Одесская область в лидерах по заболеваемости туберкулезом

Одесская область в лидерах по заболеваемости туберкулезом

Одесская область занимает первое место по количеству больных туберкулезом в Украине. Об этом сообщает Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

Так, в 2020 году в области зарегистрировали 2171 случай заболеваемости туберкулезом. На втором месте находится Днепропетровская область – 2005 случаев, на третьем – Львовская с 1098 случаями.

Всего в Украине в прошлом году зафиксировали 17 593 пациента с активным туберкулезом, включая рецидивы. Это на 29,8% ниже, чем в 2019 году – тогда было 25 237 случаев. В расчете на 100 тыс. населения показатель заболеваемости снизился с 60,1 до 42,2.

Больше всего уменьшилась заболеваемость в Тернопольской области – на 48,9%. Также заметно меньше стали болеть этим недугом в Черновицкой (43,8%), Ивано-Франковской (41,9%), Винницкой (39,4%) областях и в Киеве (37,8%).

Заболеваемость активным туберкулезом, включая рецидивы, среди детей (0-17 лет) в 2020 году снизилась на 32,1%. В 2019 году этот показатель составил 10,6 на 100 тыс. населения, а в 2020 году – 7,2 на 100 тыс.

Кроме того, заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ/СПИДом в 2020 году уменьшилась на 35% – до 2860 случаев по сравнению с 4398 в 2019 году.

Отметим, в этом году в программу медицинских гарантий планируют включить отдельный пакет услуг по лечению туберкулеза.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одесской области будут лечить пациентов с туберкулезом и психическими заболеваниями.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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