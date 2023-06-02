Потерявшегося маленького одессита вернули домой

Вчера, 1 июня, неравнодушные одесситы обратились в полицию и сообщили, что на детской площадке играет трехлетний ребенок без сопровождения взрослых.
Прибывшим на вызов патрульным передали ребенка.
Трехлетний мальчик играл на детской площадке без присмотра родителей. Ребенок был испуган и не разговаривал со взрослыми. Патрульным пришлось опросить жителей домов, расположенных рядом с площадкой, чтоб найти мать мальчика, сообщают в полиции.
Ребенка передали матери и провели с ней профилактическую беседу по недопущению ситуаций, когда дети остаются без присмотра.
«Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям и достойно выполняйте родительские обязанности», – подчеркнули в патрульной полиции.
Раньше мы писали о 6-летней девочке из Одесской области, которую искали всю ночь.
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