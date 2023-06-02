Новости Одессы и Одесской области

Потерявшегося маленького одессита вернули домой

Потерявшегося маленького одессита вернули домой

Вчера, 1 июня, неравнодушные одесситы обратились в полицию и сообщили, что на детской площадке играет трехлетний ребенок без сопровождения взрослых.

Прибывшим на вызов патрульным передали ребенка.

Трехлетний мальчик играл на детской площадке без присмотра родителей. Ребенок был испуган и не разговаривал со взрослыми. Патрульным пришлось опросить жителей домов, расположенных рядом с площадкой, чтоб найти мать мальчика, сообщают в полиции.

Ребенка передали матери и провели с ней профилактическую беседу по недопущению ситуаций, когда дети остаются без присмотра.

«Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям и достойно выполняйте родительские обязанности», – подчеркнули в патрульной полиции.

Раньше мы писали о 6-летней девочке из Одесской области, которую искали всю ночь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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