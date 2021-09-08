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В Одессе тонко поиздевались над незрячими пешеходами (видео)

В Одессе тонко поиздевались над незрячими пешеходами (видео)

Тактильная плитка возле проезжей части – вещь, несомненно, нужная: ведь именно она дает понять незрячим и слабовидящим пешеходам, что они приближаются к проезжей части.

А вот на одесской улице Разумовской возле Центрального автовокзала горожане заметили интересную деталь: и вроде бы благоустроители постарались и выложили тактильную плитку, но только вот назвать ее «тактильной» язык не поворачивается.

Снятое очевидцем видео опубликовал на своей странице в Facebook одесский волонтер Александр Прохоров.

На этом видео представлено, что «плитка для незрячих» отличается от обычной только цветом, так как сделана из той же плитки, что и остальной тротуар. Ну то есть слабовидящие либо вовсе незрячие пешеходы должны не почувствовать ее, а каким-то чудом разглядеть.

В общем, выглядит это как очень тонкое издевательство над пешеходами с инвалидностью, что не могло не вызвать общественный резонанс.

«Ты ее не видишь, а она есть;

Зато сотни тысяч списали как положено, и отчитались;

Испанский стыд;

Они на нюх определят. Все для инвалидов;

А еще и ведет эта плитка туда, где нет перехода;

Тонко, –

комментируют одесситы.

Нашлись, правда, и те, кто усомнился, а точно ли это тактильная плитка? А может быть, такая себе велодорожна? Или вообще такое себе тонкое дизайнерское решение коммунальщиков?

«Может это для тех, кто в телефон втычет, что б с траектории не сойти?

А почему решили, что это тактильная плитка, а не просто дизайнерский ход?

А кто сказал что это тактильная плитка? Не видел проекта, но это просто похоже на разграничитель движения пешеходов» –

пишут горожане.

В общем, так это или нет, судите сами:

Кстати отметим, что это не единственный «казус по-одесски»: так, ранее на круговой развязке на площади Деревянко нанесли разметку «турбокольца». А вот дорожные знаки оставили прежними. И их предписания противоречат новой разметке.

А на улице Пастера обустроили парковочный «карман», который «съел» немалый кусок тротуара, где в будущем планировалось организовать велодорожку.

Еще по теме: Доступна ли Одесса для незрячих?

Фото: скриншот с видео, видео с Facebook-страницы Александра Прохорова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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