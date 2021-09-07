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В Одессе на Пастера парковка «ёлочкой» «съела» часть тротуара

В Одессе на Пастера парковка «ёлочкой» «съела» часть тротуара

В Одессе на улице Пастера частная клиника построила парковку для клиентов. Однако сделана парковка максимально неудобно.

Об этом сообщил в Facebook депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Как отмечает депутат, парковочный «карман» обустроен так называемой «ёлочкой». Частично он занимает проезжую часть, а с другой стороны – «съела» большой кусок тротуара, на котором в будущем планировалось организовать велодорожку.

«Нужно отказываться от парковки ёлочкой и больше не плодить такое в городе. Парковка ёлочкой – максимально неэффективное использование ширины улиц», – делает вывод Петр Обухов.

Между тем, стоит отметить, что данная парковка устроена на законных основаниях: ее мэрия согласовала еще два года назад.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как преображается одесский «разбитый» перекресток на углу Пастера и Конной.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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