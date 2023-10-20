Насиловал малолетнюю девочку и снимал это на видео: в Одесской области будут судить парня

В Одесской области суд рассматривает дело в отношении 21-летнего жителя Одесского района, который изнасиловал малолетнюю девочку. А также снимал это на видео и распространял интернет-сети.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
Еще в 2021 году правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили 19-летнего жителя Одесского района, который совершает действия сексуального характера в отношении малолетней односельчанки.
Парню сообщили о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего 14 лет.
В настоящее время досудебное расследование по данному факту завершено, а обвинительный акт в отношении злоумышленника уже направлен в суд.
Также в полиции сообщили, что в мобильном телефоне новолуния специалисты обнаружили видеофайлы, содержащие сцены детской порнографии. Среди разных видео, которые злоумышленник скачал из сети Интернет, был также и медиафайл с участием его малолетней односельчанки, который он распространил среди своих знакомых.
Правоохранители установили, что молодой человек, воспользовавшись сложными жизненными обстоятельствами семьи, в которой проживала девочка, за небольшое вознаграждение снимал ее в сексуальных сценах.
В суд направлено дело, в котором молодого человека подозревают в умышленном приобретении и хранении детской порнографии без цели сбыта или распространения и в изготовлении, умышленном хранении, распространении детской порнографии, —
сообщили в полиции.
За совершенные противоправные действия ему угрожает от 8 до 12 лет тюрьмы.
В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.
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