По данным следствия, в 2023 году компания экспортировала продукцию через подконтрольные фирмы на Ближнем Востоке. Сначала товары отправляли иностранным посредникам, а затем они переправляли их в РФ. Среди получателей были подсанкционные российские предприятия, поставляющие электрооборудование Министерству обороны РФ.

К схеме были привлечены коммерческий директор компании, руководители отделов, бухгалтер и другие сотрудники. Во время обысков изъята документация, мобильные телефоны и компьютеры, подтверждающие незаконную деятельность. Задержанным объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору и участии в преступной организации. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент все фигуранты находятся под стражей.

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