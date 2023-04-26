Новости Одессы и Одесской области

В Одессе студент колледжа пришел туда с пистолетом и угрожал людям

В Одессе студент колледжа пришел туда с пистолетом и угрожал людям

Впоследствии выяснилось, что пистолет пневматический и неисправный. Сам подросток объяснил свое поведение желанием подшутить над знакомыми.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, инцидент с оружием произошел в одесском колледже на улице Балковской 24 апреля во время учебного процесса.

Полицейские установили, что 17-летний студент принес с собой незаряженный, сломанный пневматический пистолет, который он нашел в гараже своего дяди.

Парень показал и передал его младшему товарищу. Во время занятий подросток решил подшутить над одноклассниками, достал пистолет и начал наводить его в их сторону.

Дирекция заведения сообщила о происшествии полиции.

В отношении двух подростков, достигших возраста, после которого наступает административная ответственность, правоохранителями были составлены протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), которые вместе с другими материалами будут направлены в суд.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала подробности инцидента, когда в Одесской области подорвалась на взрывном устройстве возле своего дома девочка-подросток.

Еще мы писали о том, что в Одесской области подросток жестоко избил мужчину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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