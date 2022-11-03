 В Одесской области подросток жестоко избил мужчину

16-летний юноша из Болградского района понесет уголовную ответственность за причинение тяжких телесных повреждений.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Парень избил бывшего мужа своей крестной, когда тот пришел домой к женщине поздравить с днем рождения их сына.
45-летний пострадавший попал в Раздельнянскую центральную районную больницу с разрывом селезенки. Об этом полицейским сообщили медики.
В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили: гражданин наведался к бывшей жене в праздник сына, но на пороге встретился с крестником женщины. Подросток недолюбливал мужчину из-за давних семейных конфликтов. Между ними мгновенно разразилась ссора, в ходе которой парень повалил гостя на землю и нанес ему несколько ударов ногами в живот.
Потерпевший сам обратился за помощью в больницу. Юношу полицейские разыскали по месту жительства. Отпираться он не стал. Ему сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения.
Это преступление предусмотрено частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.
Фигурант достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и сам будет отвечать за свои действия.
Ранее «Одеская Жизнь» писала о том, что одесситу не понравился будущий зять и он ударил его ножом.
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