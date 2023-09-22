В Одессе строят два дома, покупать квартиры в которых опасно: причины

В Одессе самовольно строят два многоквартирных дома. Оба здания находятся в Хаджибейском районе. Инвестировать в незаконное строительство опасно.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
В сообщении говорится, что самовольно строящиеся многоквартирные дома находятся в Хаджибейском районе по адресу:
- Александра Блока, 79,
- Александра Блока, 85.
Собственники участка обвиняют в нецелевом использовании земельного участка. Ведь на индивидуальной усадебной застройке не предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома.
Кроме этого, нашли еще несколько нарушений:
- отсутствуют исходные данные по проектированию;
- отсутствует согласованная и утвержденная в установленном законом порядке проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов;
- нет разрешительных документов на строительство многоквартирных жилых домов.
Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета обратилось в Одесскую областную прокуратуру и правоохранительные органы для решения вопроса с незаконным строительством.
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