Новости Одессы и Одесской области

В Одессе строят два дома, покупать квартиры в которых опасно: причины

В Одессе строят два дома, покупать квартиры в которых опасно: причины

В Одессе самовольно строят два многоквартирных дома. Оба здания находятся в Хаджибейском районе. Инвестировать в незаконное строительство опасно.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что самовольно строящиеся многоквартирные дома находятся в Хаджибейском районе по адресу:

  • Александра Блока, 79,
  • Александра Блока, 85.

Собственники участка обвиняют в нецелевом использовании земельного участка. Ведь на индивидуальной усадебной застройке не предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома.

Нахалстрой на Блока

Кроме этого, нашли еще несколько нарушений:

  • отсутствуют исходные данные по проектированию;
  • отсутствует согласованная и утвержденная в установленном законом порядке проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов;
  • нет разрешительных документов на строительство многоквартирных жилых домов.

Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета обратилось в Одесскую областную прокуратуру и правоохранительные органы для решения вопроса с незаконным строительством.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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