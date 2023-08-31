Одесситов призывают не вкладывать деньги в “опасные”новостройки: адреса

Одесситов предупреждают об опасности инвестирования в незаконные объекты строительства. Одну из таких новостроек на днях сровняли с землей.

Как сообщили в мэрии Одессы, многоквартирные и индивидуальные дома расположены по следующим адресам:

ул. Магистральная, 39а,

ул. Магистральная, 44,

ул. Магистральная, 38,

ул. Магистральная, 96,

ул. Горизонтальная, 24а,

ул. Петра Лещенко, 40,

переулок 1-й Кустанайский, 2,

переулок 2-й Ползунова, 8а/22,

ул. Патриотическая, 25,

ул. Патриотическая, 28,

ул. Умова, 5,

2-й Лазурный переулок, 8

На указанных самовольно построенных домах выявлены следующие нарушения:

нецелевое использование земельного участка;

нет исходных данных по проектированию;

не утверждена или вовсе отсутствует проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов;

нет разрешительных документов на строительство многоквартирных жилых домов.

Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета уже обратилось в прокуратуру, полицию, СБУ для принятия соответствующих мер реагирования.

Как сообщили в Управлении, на основании комиссионного обследования 23 августа было принято решение о демонтаже новостройки на ул. Магистральная, 96. 29 августа специалисты КП «Одесского городского проектно-производственного бюро архитектуры и градостроительства» снесли нахалстрой вместе с забором.

Также в мэрии готовят судебные иски об отмене регистрации о начале строительства индивидуальных жилых домов по адресам: ул. Патриотическая, 25 и 28, ул. Горизонтальная, 24а, ул. Магистральная, 44, переулок 1-й Кустанайский, 2, переулок 2-й Ползунова, 8а/22.

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