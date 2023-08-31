Одесситов призывают не вкладывать деньги в “опасные”новостройки: адреса

Одесситов предупреждают об опасности инвестирования в незаконные объекты строительства. Одну из таких новостроек на днях сровняли с землей.
Как сообщили в мэрии Одессы, многоквартирные и индивидуальные дома расположены по следующим адресам:
- ул. Магистральная, 39а,
- ул. Магистральная, 44,
- ул. Магистральная, 38,
- ул. Магистральная, 96,
- ул. Горизонтальная, 24а,
- ул. Петра Лещенко, 40,
- переулок 1-й Кустанайский, 2,
- переулок 2-й Ползунова, 8а/22,
- ул. Патриотическая, 25,
- ул. Патриотическая, 28,
- ул. Умова, 5,
- 2-й Лазурный переулок, 8
На указанных самовольно построенных домах выявлены следующие нарушения:
- нецелевое использование земельного участка;
- нет исходных данных по проектированию;
- не утверждена или вовсе отсутствует проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов;
- нет разрешительных документов на строительство многоквартирных жилых домов.
Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета уже обратилось в прокуратуру, полицию, СБУ для принятия соответствующих мер реагирования.
Как сообщили в Управлении, на основании комиссионного обследования 23 августа было принято решение о демонтаже новостройки на ул. Магистральная, 96. 29 августа специалисты КП «Одесского городского проектно-производственного бюро архитектуры и градостроительства» снесли нахалстрой вместе с забором.
Также в мэрии готовят судебные иски об отмене регистрации о начале строительства индивидуальных жилых домов по адресам: ул. Патриотическая, 25 и 28, ул. Горизонтальная, 24а, ул. Магистральная, 44, переулок 1-й Кустанайский, 2, переулок 2-й Ползунова, 8а/22.
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