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В Одесі будують два будинки, купувати квартири в яких небезпечно: причини

В Одесі будують два будинки, купувати квартири в яких небезпечно: причини

В Одесі самовільно будують два багатоквартирні будинки. Обидві будівлі знаходяться у Хаджибейському районі. Інвестувати у незаконне будівництво небезпечно.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що багатоквартирні будинки, що самовільно будуються, знаходяться в Хаджибейському районі за адресами:

  • Олександра Блока, 79
  • Олександра Блока, 85.

Власники дільниці звинувачують у нецільовому використанні земельної ділянки. Адже на індивідуальній садибній забудові не передбачено зведення багатоквартирного житлового будинку.

Нахалстрой на Блока

Крім цього, виявили ще кілька порушень:

  • відсутні вихідні дані щодо проєктування;
  • відсутня узгоджена та затверджена в установленому законом порядку проєктна документація на будівництво багатоквартирних житлових будинків;
  • немає дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових будинків.

Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради звернулося до Одеської обласної прокуратури та правоохоронних органів для вирішення питання з незаконним будівництвом.

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