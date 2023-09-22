В Одесі будують два будинки, купувати квартири в яких небезпечно: причини

В Одесі самовільно будують два багатоквартирні будинки. Обидві будівлі знаходяться у Хаджибейському районі. Інвестувати у незаконне будівництво небезпечно.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
У повідомленні йдеться, що багатоквартирні будинки, що самовільно будуються, знаходяться в Хаджибейському районі за адресами:
- Олександра Блока, 79
- Олександра Блока, 85.
Власники дільниці звинувачують у нецільовому використанні земельної ділянки. Адже на індивідуальній садибній забудові не передбачено зведення багатоквартирного житлового будинку.
Крім цього, виявили ще кілька порушень:
- відсутні вихідні дані щодо проєктування;
- відсутня узгоджена та затверджена в установленому законом порядку проєктна документація на будівництво багатоквартирних житлових будинків;
- немає дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради звернулося до Одеської обласної прокуратури та правоохоронних органів для вирішення питання з незаконним будівництвом.
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