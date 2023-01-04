Новости Одессы и Одесской области

В Новый год две парочки под Одессой устроили разборки на ножах

В Новый год две парочки под Одессой устроили разборки на ножах

В результате драки между двумя парами девушка получила ранение ножом в шею и была доставлена в больницу. Причиной конфликта стал раздел имущества между бывшими.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Житель Винницы подозревается в попытке убийства. Он ударил ножом в шею одесситку. Событие произошло 1 января в частном секторе Фонтанской ОТГ.

Подозреваемый приехал из Одессы вместе со своей сожительницей к ее бывшему мужу за вещами. Хозяин дома тоже уже проживал с новой подругой.

Пары повздорили, началась драка. Пьяный гость достал раскладной нож и ударил им подругу хозяина в шею. Пострадавшую госпитализировали в больницу с колото-резаной раной.

Злоумышленник попытался сбежать, но полицейские задержали по «горячим следам» у автобусной остановки. У него изъяли нож и другие вещественные доказательства.

Мужчина пояснил, что хотел ударить владельца дома, но попал в его гражданскую жену. Его подозревают в законченном покушении на совершение умышленного убийства.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в новогоднюю ночь житель поселка Котовского в Одессе до смерти забил свою девушку доской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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