На заседании постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных прав объяснили, что речь не идет о застройке территории, а лишь об обустройстве въезда в учреждение. Представители Департамента архитектуры и градостроительства уточнили, что разрешение на разработку проекта землеустройства будет касаться действующего объекта недвижимости, который находится в оперативном управлении.

Члены комиссии также отметили, что площадь участка теперь больше, чем ранее выделенная фискальной службе. Это произошло из-за изменения его конфигурации. Вопрос о передаче земли планируют рассмотреть во время ближайшей сессии городского совета, которая состоится 16 апреля.

Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение о созыве сессии, подготовка к которой уже идет. Проходят заседания постоянных комиссий, которые рассматривают вопросы для внесения в повестку дня. По состоянию на 22 февраля две комиссии — по вопросам культуры, туризма и международных отношений и по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции — не могут принимать решения из-за недостаточного количества депутатов в составе.Ранее мы рассказывали, что национальный парк Куяльник Одесской области открыл свой офис.