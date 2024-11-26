Новости Одессы и Одесской области

В Одессе создали интерактивную карту последствий подрыва Каховской ГЭС

В Одессе создали интерактивную карту последствий подрыва Каховской ГЭС

Одесская общественная организация «Зеленый лист» создала интерактивную карту, которая содержит важную информацию о Каховской катастрофе и ее последствиях. С помощью карты можно исследовать зоны и характер поражения, увидеть как всем миром спасали людей и животных.

6 июня 2023 года российские оккупанты совершили один из самых масштабных терактов на территории Украины — взорвали плотину Каховской ГЭС.

Затопление территорий, кроме человеческих жертв и материального ущерба, привел к гуманитарной и техногенной катастрофе, уничтожил ландшафт, изменил экосистемы, засорил побережья и водоемы. Это грозит не только краткосрочными последствиями, но и долгосрочными. Даже сейчас, почти через полтора года после трагедии, до конца оценить все последствия катастрофы невозможно, отмечают экологи.

С первых часов Каховской катастрофы ОО «Зеленый лист» собирает информацию о разрушении плотины, опустошении Каховского водохранилища и о последствиях этого ужасного терракта россии. Все собранные материалы вложены в интерактивную карту.

карта

По карте также можно узнать, как экологи оценивают последствия подрыва плотины Каховской ГЭС, как Каховская катастрофа повлияла на состояние Черного моря и животный мир.

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Кроме официальных документов, исследовательских отчетов, на карте можно найти фото и видео, интервью экспертов. Для облегчения поиска все пораженные территории разделены на три зоны: зона затопления, зона обезвоживания и зона воздействия на морскую среду.

Создатели отмечают, что карта не статична — по мере поступления информации данные будут обновляться.

Справка ОЖ

Общественная организация «Зеленый Лист» известна одесситам с 2015 года и является  продолжением экологического движения «ГенПротест», созданного еще в 2008-м на волне массового недовольства высотной застройкой исторического центра Одессы. Руководит организацией биолог, химик, общественный деятель Владислав Балинский.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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