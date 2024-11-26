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В Одесі створили інтерактивну карту наслідків підриву Каховської ГЕС

В Одесі створили інтерактивну карту наслідків підриву Каховської ГЕС

Одеська громадська організація «Зелений лист» створила інтерактивну карту, яка містить важливу інформацію про Каховську катастрофу та її наслідки. За допомогою карти можна дослідити зони та характер ураження, побачити як усім світом рятували людей та тварин.

6 червня 2023 року російські окупанти здійснили один із наймасштабніших терактів на території України – підірвали греблю Каховської ГЕС.

Затоплення територій, окрім людських жертв і матеріальних збитків, призвело до гуманітарної та техногенної катастрофи, знищило ландшафт, змінило екосистеми, засмітило узбережжя та водойми. Це загрожує не тільки короткостроковими наслідками, а й довгостроковими. Навіть зараз, майже через півтора року після трагедії, до кінця оцінити всі наслідки катастрофи неможливо, зазначають екологи.

З перших годин Каховської катастрофи ГО «Зелений лист» збирає інформацію про руйнування греблі, спустошення Каховського водосховища та про наслідки цього жахливого теракту росії. Усі зібрані матеріали вкладені в інтерактивну карту.

карта

За картою також можна дізнатися, як екологи оцінюють наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, як Каховська катастрофа вплинула на стан Чорного моря і тваринний світ.

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Окрім офіційних документів, дослідницьких звітів, на карті можна знайти фото та відео, інтерв’ю експертів. Для полегшення пошуку всі уражені території розділені на три зони: зона затоплення, зона зневоднення та зона впливу на морське середовище.

Творці зазначають, що карта не статична – у міру надходження інформації дані будуть оновлюватися.

Довідка ОЖ

Громадська організація «Зелений Лист» відома одеситам з 2015 року і є продовженням екологічного руху «ГенПротест», створеного ще 2008-го на хвилі масового невдоволення висотною забудовою історичного центру Одеси. Керує організацією біолог, хімік, громадський діяч Владислав Балинський.

 

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