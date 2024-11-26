В Одесі створили інтерактивну карту наслідків підриву Каховської ГЕС

6 червня 2023 року російські окупанти здійснили один із наймасштабніших терактів на території України – підірвали греблю Каховської ГЕС.

Затоплення територій, окрім людських жертв і матеріальних збитків, призвело до гуманітарної та техногенної катастрофи, знищило ландшафт, змінило екосистеми, засмітило узбережжя та водойми. Це загрожує не тільки короткостроковими наслідками, а й довгостроковими. Навіть зараз, майже через півтора року після трагедії, до кінця оцінити всі наслідки катастрофи неможливо, зазначають екологи.

З перших годин Каховської катастрофи ГО «Зелений лист» збирає інформацію про руйнування греблі, спустошення Каховського водосховища та про наслідки цього жахливого теракту росії. Усі зібрані матеріали вкладені в інтерактивну карту.

За картою також можна дізнатися, як екологи оцінюють наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, як Каховська катастрофа вплинула на стан Чорного моря і тваринний світ.

Окрім офіційних документів, дослідницьких звітів, на карті можна знайти фото та відео, інтерв’ю експертів. Для полегшення пошуку всі уражені території розділені на три зони: зона затоплення, зона зневоднення та зона впливу на морське середовище.

Творці зазначають, що карта не статична – у міру надходження інформації дані будуть оновлюватися.

Довідка ОЖ

Громадська організація «Зелений Лист» відома одеситам з 2015 року і є продовженням екологічного руху «ГенПротест», створеного ще 2008-го на хвилі масового невдоволення висотною забудовою історичного центру Одеси. Керує організацією біолог, хімік, громадський діяч Владислав Балинський.